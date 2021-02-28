Житель Касимова перевел более 250 тысяч рублей на обустройство городской скейт-площадки

Касимовец перевел 253 тысячи рублей, необходимые для софинансирования проекта скейт-площадки. Одно из условий программы, в которой участвует проект, — софинансирование от населения.

Касимовец перевел 253 тысячи рублей, необходимые для софинансирования проекта скейт-площадки. Об этом сообщается в группе проекта «ВКонтакте».

«На нас вышел Евгений Штанников, он предложил погасить оставшуюся сумму. Евгений не представляет никакие политические силы, не просит ничего взамен, — говорится в посте. — Он поверил в идею, что сами жители могут начать менять город, так же, как и мы поверили в это, когда начали реализовывать проект». По словам авторов, сбор на этом этапе не остановят. Благодаря пожертвованиям проект можно улучшить. Например, отсыпать щебнем дорогу к скейт-площадке, поставить лавочки с урнами.

«Как именно потратить „лишние“ деньги, решим вместе с вами», — подытожили авторы инициативы.

Одно из условий программы, в которой участвует проект, — софинансирование от населения. Для победы было необходимо собрать 15% от общей сметы: около 350 тысяч рублей.