В «Векторе» развенчали миф о защите высокого уровня антител от коронавируса

В «Векторе» опровергли убеждение, что высокий уровень антител обеспечивает защиту от коронавируса. Чрезмерная стимуляция иммунитета — это не слишком хорошо, считает специалист центра Татьяна Непомнящих.

В «Векторе» опровергли убеждение, что высокий уровень антител обеспечивает защиту от коронавируса. Как заявила в беседе с kp.ru и. о. замгендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, люди напрасно гонятся за высоким уровнем антител после любой из антиковидных вакцин. По ее словам, он не может быть гарантией эффективной защиты от COVID-19.

Специалист считает подход, при котором человек добивается высокого уровня антител, не совсем правильным.

«Чрезмерная стимуляция иммунитета — это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», — отметила она.

Представитель «Вектора» добавила, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» не гонится за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. По словам Непомнящих, препарат нацелен на выработку антител, которые нужны для защиты от коронавирусной инфекции.