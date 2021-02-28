В «Векторе» развенчали миф о защите высокого уровня антител от коронавируса

В «Векторе» опровергли убеждение, что высокий уровень антител обеспечивает защиту от коронавируса. Как заявила в беседе с
Специалист считает подход, при котором человек добивается высокого уровня антител, не совсем правильным.
«Чрезмерная стимуляция иммунитета — это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», — отметила она.
Представитель «Вектора» добавила, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» не гонится за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. По словам Непомнящих, препарат нацелен на выработку антител, которые нужны для защиты от коронавирусной инфекции.