В Рязанской области 1 марта ночью похолодает до -18 градусов
В Рязанской области в понедельник, 1 марта, температура воздуха ночью опустится до −13…−8, местами до -18 градусов. Температура воздуха по области днем составит −4…+1 градус. Будет облачно, с прояснениями.
В Рязанской области в понедельник, 1 марта, температура воздуха ночью опустится до −13…−8, местами до -18 градусов. Об этом
Температура воздуха по области днем составит −4…+1 градус. Будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков.
На дорогах гололедица, местами сильная.
Ветер ночью северо-западный, 2-7 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.