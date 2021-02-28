В Рязанской области 1 марта ночью похолодает до -18 градусов

В Рязанской области в понедельник, 1 марта, температура воздуха ночью опустится до −13…−8, местами до -18 градусов. Температура воздуха по области днем составит −4…+1 градус. Будет облачно, с прояснениями.

В Рязанской области в понедельник, 1 марта, температура воздуха ночью опустится до −13…−8, местами до -18 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области днем составит −4…+1 градус. Будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков.

На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер ночью северо-западный, 2-7 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.