В Рязани выпало 240% февральской нормы осадков

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Рязани выпало 240% февральской нормы осадков. Последний раз в конце февраля подобная высота снега в области была в 2019 году — 51 сантиметр, в 2012 году — 53 сантиметра.

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Рязани выпало 240% февральской нормы осадков.

По области толщина снежного покрова составляет около 48 сантиметров, в Рязани 54 сантиметр, местами по области — 65 сантиметров. Это 130% — 190% нормы, местами до 284%.

Последний раз в конце февраля подобная высота снега в области была в 2019 году — 51 сантиметр, в 2012 году — 53 сантиметра.

Запас воды в снеге на 20 февраля по Рязанской области был в среднем 165% нормы, а в окрестностях Рязани — 270% нормы. В соседних областях влагозапас на 20 февраля на 10-25% больше, чем в Рязанской области.

На 25 февраля уровни воды в реках, в целом, соответствуют норме для данного времени года. Ледостав на Оке сейчас толщиной 42-50 см, на Мокше — 43 см, на других реках — 25-50 см, что на 10-20 см больше, чем в прошлом году.

Если температурный режим марта окажется существенно выше нормы и активный процесс снеготаяния начнется в первой половине марта, то раннее половодье не даст значительных максимальных уровней воды. Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее мощное скатывание в русло. В целом максимальные уровни предстоящего половодья на реках будут около среднемноголетних значений.