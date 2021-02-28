В Рязани автобусы № 17 будут следовать до района Недостоево

В Рязани автобусы № 17 будут следовать до Недостоева. В мэрии сообщили, что это сделано для организации безопасной перевозки пассажиров.

В Рязани автобусы маршрута № 17 будут следовать до Недостоева, сообщается на сайте мэрии. Меры приняли в целях организации безопасной перевозки пассажиров.

«В связи с затруднениями, возникающими при разъезде автобусов большого класса и встречного транспорта на улице Семчинской, с 1 марта автобусы маршрута № 17 будут следовать до остановочного пункта „улица Сельских строителей, д. 2“ в микрорайон Недостоево», — говорится в сообщении.

В управлении транспорта также отмечают, что количество подвижного состава на маршруте № 98 увеличили до 30 автобусов.