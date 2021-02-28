В Пронском районе сгорел дом многодетной семьи

В Пронском районе пожар оставил без крыши над головой семью с четырьмя детьми. Возгорание произошло в 3:00 в воскресенье, 28 февраля.

В Октябрьском Пронского района пожар оставил без крыши над головой семью с четырьмя детьми. Возгорание произошло в 3:00 в воскресенье, 28 февраля, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Женщина проснулась от запаха дыма, который шел из кухни. Могла загореться установка АОГВ. Женщина стала будить детей и мать.

«Старшие дети выбежали на мороз в майках и трусиках, годовалого сына я быстро завернула в одеяло. Вызвали пожарных. Из дома не успели взять ничего, даже документы. Все сгорело», — рассказала она.

В Пронскую пожарную часть вызов поступил в 2:59, два расчета оперативно приехали. Работали шесть человек. Прибыли газовики, полиция.

Пожар тушили до утра, кирпичный дом 6 на 12 метров спасти не удалось.

«Я разведена, а мама вдова, помощи ждать неоткуда. Всех четверых детей я отвезла к сестре, а мы пока на улице. В местной трехэтажке подруга готова предоставить временно двухкомнатную квартиру, и сейчас друзья и соседи срочно делают там отопление», — рассказала пострадавшая.

Погорельцам нужна помощь. Сбор денег осуществляется по карте Сбербанка 2202 2002 6002 14 88 (Марина Михайловна Шиндякова).