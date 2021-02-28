В Петербурге трое взрослых изнасиловали первоклассницу

В Петербурге семилетнюю девочку изнасиловали двое мужчин и женщина. Инцидент произошел еще в 20-х числах января, однако огласку получил лишь спустя месяц.

В Петербурге семилетнюю девочку изнасиловали двое мужчин и женщина. Инцидент произошел еще в 20-х числах января, однако огласку получил лишь спустя месяц, сообщают «Невские новости».

В полицию обратилась мать пострадавшей.

Известно, что в изнасиловании подозревают 38-летнего супруга матери девочки, а также его 37-летнего друга и их общую 32-летнюю подругу.

Мужа заявительницы уже задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Двух других подозреваемых разыскивают.

Полиция выясняет обстоятельства преступления.