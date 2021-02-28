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В Москве возле подъезда мужчина зарезал экс-супруга своей сожительницы
В Москве возле подъезда мужчина зарезал экс-супруга своей сожительницы. По данным московского ГСУСК, вечером 27 февраля между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные раны в грудь. Подозреваемый задержан.

Мужчину зарезали во время конфликта у жилого дома в столице на улице Утренней. Подозреваемый задержан, сообщает РИА Новости.

По данным московского ГСУСК, вечером 27 февраля между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные раны в грудь. Мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Подозреваемый 1981 года рождения задержан на территории Москвы в короткий срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

По информации telegram-канала Life Shot, 48-летний нетрезвый мужчина приехал к бывшей жене, чтобы увидеться со своей дочкой. Он начал играть с девочкой, высоко подкинул ребенка и не смог поймать. Она сильно ударилась. Женщина позвонила своему 39-летнему сожителю и рассказала о случившемся. Мужчины встретились около подъезда, началась ссора. Во время драки мужчина нанес бывшему мужу женщины несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. После этого подозреваемый уехал на автомобиле каршеринга и несколько часов скрывался.