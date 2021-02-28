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В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев
В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев. Разработала законопроект депутат Госдумы Светлана Бессараб. Принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих с течением времени фактически приведет к закрытию дельфинариев.

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. Об этом пишут «Известия».

Бессараб разработала законопроект, его отправили на рассмотрение экспертного совета. Документ готовят к первому чтению. Он предполагает полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях.

Светлана Бессараб подчеркнула, что их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах. Также, по ее словам, ученые не подтверждают лечебный эффект дельфинотерапии, и его можно заменить общением с домашними животными. Кроме того, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, добавила депутат.

Принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих с течением времени фактически приведет к закрытию дельфинариев, пишет в пояснительной записке Светлана Бессараб. Они не исчезнут сразу, многих животных уже нельзя реабилитировать, но пополнять «труппы» будет невозможно.

В профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу восприняли положительно. Там пояснили, что принятие законопроекта пойдет на пользу природе.