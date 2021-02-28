Рязанцы публикуют в соцсетях фотографии оттаявших дорог

Рязанцы публикуют в соцсетях фотографии и видео дорог и тротуаров, которые после начала оттепели оказались затопленными. Люди возмущаются, что весь неубранный вовремя снег теперь превратился в «непроходимые озера».

Рязанцы публикуют в соцсетях фото и видео дорог, которые после начала оттепели оказались затопленными.

Люди возмущаются, что весь неубранный вовремя снег превратился в «непроходимые озера», которые сейчас снова подморозит:

«Черновицкая, 19, корпус, 1, во двор только на лодке».

«Вот такие дороги около нашего дома, улица Гоголя дом, 9/8. Ни на машине не проехать, ни пешком не пройти, как ходить мамочкам с колясками и пожилым людям, вообще непонятно. Видимо, до дворов очередь не дойдет никогда. Совершенно непонятно, как будем ходить, когда все подморозит. И кто вообще несет ответственность за уборку дворов и въезд во дворы».

«Крупской, 5, к. 2, ладно, вчера плюс был, сейчас подморозит, на коньках со двора выезжать? Пешком, не промокнув, вообще нереально пройти этот участок, в 17:00 стояли, откачивали, сейчас опять озера на этом участке».

«Улица Сельских Строителей, напротив дома 3 Г и 3 Е. Каждый раз во время таяния снега автовладельцы преодолевают этот путь утром на работу. А вечером с работы, да и просто по делам. Когда были морозы и снег, было тяжело проехать, многие застревали, так как эту дорогу не чистили. А теперь мы видим последствия этого…»

«В администрации Рязани заявили, что эта дорога на улице Зубковой отгрейдирована и очищена от снега… Но на самом деле, помогла только оттепель. Колея благодаря ей стала меньше, и машины смогли хоть как-то разъезжаться и не застревают. Но пешеходам в оттепель приходится туго — по колено в воде. Интересно узнать, что это за норматив такой по уборке снега? Раньше чистили до асфальта, а сейчас до бампера?».

Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Рязанской области потеплело местами до +7 градусов. В воскресенье, 28 февраля, вновь установилась минусовая температура. Улицы подмораживает, на дорогах гололедица.