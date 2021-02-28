Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на продукты
Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на продукты. К числу таких стран агентство Bloomberg причисляет также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.
Агентство Bloomberg отнесло Россию к «горячим точкам», где рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс,
По данным агентства, мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Последствия роста будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и выйдут за ее рамки.
Влияние роста цен на продукты в мире окажется неравномерным, но наибольший резонанс он вызовет в так называемых горячих точках — крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран Bloomberg отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.