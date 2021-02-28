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Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на продукты
Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на продукты. К числу таких стран агентство Bloomberg причисляет также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Агентство Bloomberg отнесло Россию к «горячим точкам», где рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс, сообщает РБК.

По данным агентства, мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Последствия роста будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и выйдут за ее рамки.

Влияние роста цен на продукты в мире окажется неравномерным, но наибольший резонанс он вызовет в так называемых горячих точках — крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран Bloomberg отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.