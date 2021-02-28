На выезде из Рязани произошло тройное ДТП
На трассе М5 в Рязани произошло тройное ДТП. По словам очевидца, ДТП произошло недалеко от гостиницы «Сочи» на Южной окружной дороге.
На трассе М5 «Урал» в Рязани произошло тройное ДТП. Видео с места аварии
По словам очевидца, ДТП произошло недалеко от гостиницы «Сочи» на Южной окружной дороге, по направлению в сторону Москвы.
Столкнулись три легковушки, двигающиеся в попутном направлении. У первой полностью смят капот.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Выясняются подробности случившегося.