Маршрутчики вышли на пикет к зданию рязанской мэрии

Рязанские водители маршруток провели пикет у администрации с требованием выплатить им долги. По информации участников пикета, общая сумма задолженности перед ними составляет около 5 млн рублей.

Рязанские водители маршруток провели пикет у администрации с требованием выплатить им долги. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает VidSboku.

Водители вышли на пикет к зданию администрации с требованием выплатить положенные субсидии за провоз пассажиров по транспортным картам и безналичной оплате с октября по декабрь 2019 года. Добиться ее они не могут уже больше года. По информации участников пикета, общая сумма задолженности перед ними составляет около 5 млн рублей.

Администрация выплатила эту сумму перевозчику, с которым у маршрутчиков был заключен договор, ИП Захаркиной. Однако до сотрудников деньги так и не дошли. Вместо этого их ждали массовые увольнения.

Пикетчики стояли с плакатами: «Администрация, помогите вернуть деньги работникам» и «ИП Захаркина, верни деньги уволенным маршрутчикам».