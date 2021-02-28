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Карты «Мир» добавят в сервис Apple Pay
Банки, выпускающие карты «Мир», с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.

Банки, выпускающие карты «Мир», с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС „Мир“ на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.