Карты «Мир» добавят в сервис Apple Pay

Банки, выпускающие карты «Мир», с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.

Банки, выпускающие карты «Мир», с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС „Мир“ на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

При этом каждый банк самостоятельно будет устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.