Экс-осужденный политик рассказал о колонии, куда доставили Навального

Политик Дмитрий Демушкин рассказал о режиме в ИК-2 в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный. Ранее в этой колонии отбывали наказание сам Демушкин и активист Константин Котов.

Политик Дмитрий Демушкин рассказал о режиме в ИК-2 в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный. Ранее в этой колонии отбывали наказание сам Демушкин и активист Константин Котов, сообщает «Дождь».

В этой колонии отбывают наказание впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести.

«Когда я сидел в спецблоке „Матросской тишины“, было четыре места, куда считалось нельзя ехать осужденным. Помимо Карелии, Омска и Красноярска, был еще Владимир, и люди делали все, чтобы туда не уехать, вплоть до того, что вскрывали себе живот, вскрывали себе вены. Поэтому администрация никогда не уведомляла осужденных о том, что они едут именно во Владимирскую управу отбывать наказание», — рассказал Демушкин.

По его словам, физическое насилие в колонии не применяют, хотя в ней «жесткие условия». Демушкин пояснил, что задача ИК-2 в Покрове — «психологически ломать людей» и полностью изолировать их от внешнего мира. Он рассказал, что его первое письмо родственникам колония отправила спустя 2,5 месяца, а до этого они уничтожались. Кроме того, там есть проблемы с медицинской помощью.

Как рассказали РИА Новости местные жители, в колонии строго следят за дисциплиной, в частности исключена возможность обзавестись мобильным телефоном. Заключенные могут звонить на волю при помощи таксофона, но часто прибегнуть к этой услуге не получится.

Сейчас Навальный проходит карантин, после его переведут в отряд.