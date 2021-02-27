Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра

Жителей Рязанской области предупредили об усилении западного ветра, ожидаются порывы 12-17 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 27 февраля.

В ближайший час с сохранением до конца дня на территории региона ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара», — говорится в сообщении.