\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-7°
Вск, 28
-7°
Пнд, 01
-3°
ЦБ USD 74.44 0.97 27/02
ЦБ EUR 90.37 0.87 27/02
Нал. USD 74.30 / 76.60 16:13
Нал. EUR 90.10 / 91.30 17:42
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 2021 16:29
1
16 911
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
25 февраля 2021 14:53
3 358
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
15 029
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
21 868
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра
Жителей Рязанской области предупредили об усилении западного ветра, ожидаются порывы 12-17 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 27 февраля.

В ближайший час с сохранением до конца дня на территории региона ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара», — говорится в сообщении.