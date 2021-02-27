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Восьмилетняя рязанка выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос»
Восьмилетняя рязанка выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос». София Каменева исполнила песню Аллы Пугачевой «Канатоходка». Эфир вышел вечером 26 февраля на Первом канале.

Восьмилетняя рязанка выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос». София Каменева исполнила песню Аллы Пугачевой «Канатоходка». Эфир вышел вечером 26 февраля на Первом канале.

Песня была записана в 1982 году и вышла на синглах «Новогодний аттракцион-1» и «Цыганский хор». Композиция звучит в фильме «Пришла и говорю» 1985 года. Текст песни написал Илья Резник, музыку — Алла Пугачева.

После исполнения наставники не повернулись к участнице. Однако София не расстроилась. Девочка попросила Светлану Лободу спеть вместе с ней. Вдвоем они исполнили куплет из композиции «MoLOko».

Напомним, ранее школьница из Рязани Мария Политикова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети».