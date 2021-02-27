Видео: на Сахалине дети в костюмах единорогов разгромили ювелирный магазин

В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Инцидент попал на видео. По словам хозяйки бутика, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине и быстро скрылись.

В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам хозяйки бутика в Instagram, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине и быстро скрылись.

«Мы вообще ничего не поняли, но это что-то неадекватное. Вроде ничего не похитили», — отметила женщина.

Хозяйка магазина считает, что у детей, возможно, были камеры, и они сделали это ради ролика для соцсетей.