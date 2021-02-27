В Воронеже мать убила своих детей и покончила с собой

В Воронеже мать убила своих детей и покончила с собой. Тела в квартире нашел отец, когда вернулся домой.

В Воронеже мать убила своих детей и покончила с собой. Тела в квартире нашел отец, когда вернулся домой, сообщает «TV-Губерния».

Трагедия произошла в пятницу, 26 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, 43-летняя женщина нанесла смертельные ножевые ранения 22-летней дочери, а затем задушила 8-летнего сына. После этого мать покончила с собой.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.