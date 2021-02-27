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В Швейцарии после прививки от коронавируса скончались 16 человек
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 жителей. Правительство Швейцарии в пятницу, 26 февраля, на своем сайте опубликовало информацию агентства по терапевтической продукции Swissmedic, которое изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 жителей. Об этом пишут «Известия».

Правительство Швейцарии в пятницу, 26 февраля, на своем сайте опубликовало информацию агентства по терапевтической продукции Swissmedic, которое изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что большинство уведомлений — 199 и 154 соответственно — касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna.

В 95 случаях после прививки вакцинированных госпитализировали. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и COVID-19.

В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство имели серьезные заболевания до прививки, сердечно-сосудистые и легочные.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — пояснили в Swissmedic. Поэтому агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19».