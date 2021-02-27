В Рязанской области выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 27 февраля в регионе выявили еще 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 6,17 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки составил 0,3%.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 27 февраля в регионе выявили еще 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 6,17 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки составил 0,3%.

Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 24 415 человек. Показатель заболеваемости составил 2184,17 на 100 тыс. населения (по РФ — 2884,09 на 100 тыс. населения).

За сутки выздоровели 75 рязанцев, всего — 22 443. Летальных исходов 2, всего за время пандемии от коронавируса скончались 296 жителей региона.