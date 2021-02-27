В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной

В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной. Видео с места происшествия появилось в соцсетях в субботу, 27 февраля.

В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной. Видео с места происшествия появилось в соцсетях в субботу, 27 февраля.

Потоп случился в многоквартирном доме. На кадрах видно, что вода заполнила офисное помещение на 40-50 см.

Напомним, жители Рязани массово жалуются на то, что их квартиры и подъезды затапливает водой после таяния снега. Пострадавшие публикуют фото и видео в соцсетях и жалуются на бездействие ЖЭУ.

Затопило супермаркет «Пятерочка» в Михайлове.