В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной
В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной. Видео с места происшествия появилось в соцсетях в субботу, 27 февраля.
В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной. Видео с места происшествия
Потоп случился в многоквартирном доме. На кадрах видно, что вода заполнила офисное помещение на 40-50 см.
Напомним, жители Рязани массово жалуются на то, что их квартиры и подъезды затапливает водой после таяния снега. Пострадавшие публикуют фото и видео в соцсетях и жалуются на бездействие ЖЭУ.
Затопило супермаркет «Пятерочка» в Михайлове.