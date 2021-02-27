В Рязани временно закрылся центр уличного спорта «Под мостом»

В Рязани временно закрыли центр уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщили в группе «Лесопарк.62» «ВКонтакте».

В Рязани временно закрыли центр уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщили в группе «Лесопарк.62» «ВКонтакте».

«По техническим причинам центр уличного спорта „Под мостом“ закрыт для посещения. Информацию о дате открытия сообщим в наших социальных сетях. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на скорую встречу!» — говорится в сообщении.

Сотрудники рассказали, когда возобновится работа центра уличного спорта «Под мостом».