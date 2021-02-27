В Рязани сообщили о возобновлении работы центра уличного спорта «Под мостом»

В Рязани рассказали о возобновлении работы центра уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщили в группе «Лесопарк.62» «ВКонтакте».

В Рязани рассказали о возобновлении работы центра уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщили в группе «Лесопарк.62» «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители центра уличного спорта „Под мостом“! Сегодня, 27 февраля, в 13:00, центр вновь откроет двери для всех любителей уличного спорта!» — говорится в сообщении.

Центр временно закрыли из-за обильного таяния снега и накопившегося конденсата на бетонных опорах и перемычках несущей конструкции моста.

Напомним, о том, что центр по техническим причинам закрыли, стало известно 26 февраля.