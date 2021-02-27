В Рязани прошла несогласованная акция памяти Бориса Немцова
На площади Ленина в Рязани в субботу, 27 февраля, прошла несогласованная акция памяти политика Бориса Немцова, убитого в Москве шесть лет назад. Несколько участников акции возложили цветы к портрету Бориса Немцова, который принесли с собой.
На площади Ленина в Рязани в субботу, 27 февраля, прошла несогласованная акция памяти политика Бориса Немцова, убитого в Москве шесть лет назад. Об этом
Несколько участников акции возложили цветы к портрету Бориса Немцова, который принесли с собой.
В этом году пикет не согласовали, мэрия объяснила это запретом массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
На площади Ленина во время акции дежурили сотрудники правоохранительных органов, но возложению цветов они не препятствовали.