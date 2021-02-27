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В Песочне при уборке снега жителям засыпали тропинку
На тропинку жителям Васильевского переулка в Дашково-Песочне свалили сугроб. Это произошло в ходе уборке снега.

На тропинку жителям Васильевского переулка в Дашково-Песочне свалили сугроб. Это произошло в ходе уборке снега управляющими компаниями. Об этом сообщила РЗН. инфо местная жительница.

«Я так понимаю, идет война между управляющими компаниями. УК „Интерстройсервис“ засыпали снегом тропинку жителям МКД по Васильевскому переулку, 9», — рассказала женщина.

Напомним, это уже не первый инцидент в Песочне. Ранее жители Васильевского переулка жаловались, что после уборки двора снег вывалили на детскую площадку.