\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-5°
Вск, 28
-9°
Пнд, 01
-7°
ЦБ USD 74.44 0.97 27/02
ЦБ EUR 90.37 0.87 27/02
Нал. USD 74.30 / 76.60 16:13
Нал. EUR 90.10 / 91.30 17:42
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
17 749
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
25 февраля 14:53
3 657
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
15 319
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
22 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые обнаружили влияние употребления яблок на развитие памяти
Ученые обнаружили влияние употребления яблок на развитие памяти. Результаты исследования показали, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулирует процесс образования новых нейронов.

Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти. Исследование опубликовали в журнале Stem Cell Reports, сообщает РИА Новости.

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах. Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Результаты исследования показали, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулирует процесс образования новых нейронов.

По словам исследователей, полученный эффект сопоставим с воздействием физических упражнений, которые способствуют образованию новых нейронов.