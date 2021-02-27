Ученые обнаружили влияние употребления яблок на развитие памяти

Ученые обнаружили влияние употребления яблок на развитие памяти. Результаты исследования показали, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулирует процесс образования новых нейронов.

Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти. Исследование опубликовали в журнале Stem Cell Reports, сообщает РИА Новости.

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах. Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Результаты исследования показали, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулирует процесс образования новых нейронов.

По словам исследователей, полученный эффект сопоставим с воздействием физических упражнений, которые способствуют образованию новых нейронов.