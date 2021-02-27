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Сасовский пенсионер угрожал убить топором женщину и ее приятеля
Полицейские задержали жителя Сасова, подозреваемого в угрозе убийством знакомой на своем рабочем месте. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Полицейские задержали жителя Сасова, подозреваемого в угрозе убийством знакомой на своем рабочем месте. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, 36-летняя жительница Сасова вместе с приятелем пришли к знакомому на работу, чтобы выпить с ним. Пожилой мужчина работал охранником на автостоянке. После застолья пенсионер сообщил гостям, что пора расходиться. Визитеры пытались уговорить пенсионера еще немного посидеть и пообщаться. Но охранник достал из вагончика топор и, размахивая им перед женщиной, пригрозил расправой, если они не покинут объект. Мужчина испугался и вызвал в полицию.

Полицейские прибыли на автостоянку и обезоружили сторожа.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо до двух лет лишения свободы.