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С 2023 года в России планируют изменить трудовые книжки
Минтруд захотел изменить формат трудовых книжек для россиян. Речь идет не об электронных трудовых, а о бумажной версии документа.

Минтруд захотел изменить формат трудовых книжек для россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет не об электронных трудовых, а о бумажной версии документа. Обновленный формат трудовых заменит старые, но прежние версии документов будут действительны. Заменять старые образцы бланков не нужно. Минтруд подготовил также документы, отменяющие ряд устаревших нормативных актов. Работодатель по-прежнему должен вести трудовые книжки на каждого сотрудника, если работа является для него основной. В них будут заноситься его ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность. Трудовая книжка нового образца будет содержать сведения о переводе на другую постоянную работу, увольнении, награждениях за успехи в работе.

Сотрудники на дистанционной работе смогут по желанию отправить работодателю трудовую, куда внесут необходимые данные.

Напомним, в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее гражданам устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам. Формат документа заработал с 1 января 2021 года.