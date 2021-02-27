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Рязанским водителям рассказали, куда сообщать о дефектах на дорогах
Рязанским водителям рассказали, куда сообщать о дефектах на дорогах. Инструкцию подготовили администраторы группы «Подслушано у водителей Рязани».

Рязанским водителям рассказали, куда сообщать о дефектах на дорогах. Инструкцию подготовили администраторы группы «Подслушано у водителей Рязани».

«Каждый из нас может повлиять на то, чтобы наш город стал немного лучше и безопаснее. Для этого мы разработали простую инструкцию о том, как сообщить о некачественном дорожном покрытии: будь то автодорога, или пешеходная дорожка. Мы не собираемся делать всю работу за чиновников, наша цель — заставить работать их. Мы обращаем их внимание на проблему, а они должны проверить, есть ли нарушения, и принять меры для того, чтобы их устранить», — сообщается в посте.

Авторы напоминают, что текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений; ежедневный сбор и вывоз грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов, парковок; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами и зелеными насаждениями; текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений относится к обязанностям управления благоустройства администрации Рязани. О дефектах в покрытии автодороги или пешеходной зоны, скоплении воды и грязи, сугробах и иных помехах, мешающих передвижению, нужно отправить информацию по ссылке, записав как можно более точно координаты этого места и сфотографировав.

Если вопрос связан с дорогами общего пользования, то тоже самое следует отправить и в ГИБДД .

В срок от 1 до 15 дней (в зависимости от дефекта) администрация должна провести проверку и составить акт о выявленных нарушениях, после чего устранить их. По результатам рассмотрения обращения сотрудники обязаны дать ответ в течение 30 календарных дней.

«В случае, если вы не согласны с результатами рассмотрения обращения, либо проблема, с которой вы обращались, не устранена, то вы вправе сообщить об этом в прокуратуру. Обращение также может быть направлено посредством интернет-приемной. Также, при желании, текст вашего обращения и фото/видео материалы необходимо отправить во все социальные сети представителей государственных органов», — поясняют администраторы паблика.

В сообществе также просят водителей обязательно продублировать обращение в личных сообщениях либо в отведенной для этого теме.