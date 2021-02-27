Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30
Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30. По словам жителей, он перестал заезжать на остановку БСМП.
Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30. По словам жителей, он перестал заезжать на остановку БСМП. Об этом они написали в соцсетях.
«Почему автобус № 30 перестал заезжать на остановку БСМП? Что в одну сторону, что в другую. Причем без предупреждения — мы ждем, а автобуса нет. Как помните, на той неделе были сильнейшие морозы, а сейчас везде вода, хоть плыви до Черновицкой», — сообщает автор поста.
Жители просят администрацию разъяснить ситуацию с работой этого маршрута.