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Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30
Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30. По словам жителей, он перестал заезжать на остановку БСМП.

Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 30. По словам жителей, он перестал заезжать на остановку БСМП. Об этом они написали в соцсетях.

«Почему автобус № 30 перестал заезжать на остановку БСМП? Что в одну сторону, что в другую. Причем без предупреждения — мы ждем, а автобуса нет. Как помните, на той неделе были сильнейшие морозы, а сейчас везде вода, хоть плыви до Черновицкой», — сообщает автор поста.

Жители просят администрацию разъяснить ситуацию с работой этого маршрута.