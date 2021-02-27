Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Золото Большунова стало для российской сборной первой медалью на чемпионате мира.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе, сообщает «Р-Спорт».

Он пробежал дистанцию 15+15 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

Золото Большунова стало для российской сборной первой медалью на чемпионате мира.