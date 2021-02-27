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Российским школьникам упростят сдачу ГИА в 2021 году
Российским школьникам упростят сдачу ГИА в 2021 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2021 году аттестация пройдет по упрощенным правилам. Решение приняли, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить при сдаче только двух обязательных дисциплин — русского языка и математики.

Ученики 11 классов, которые хотят поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам, но для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

Для учащихся 11 классов с инвалидностью будут действовать отдельные правила: им необходимо будет сдать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.