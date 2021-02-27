По факту складирования опасных отходов в Спасском районе возбудили дело

По факту складирования опасных отходов в Спасском районе возбудили дело. В результате прокурорского вмешательства свалку ликвидировали. Устанавливаются виновные.

По факту захоронения радиоактивных отходов с нарушением установленных правил возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В январе 2021 года прокуратура Спасского района в рамках надзора за соблюдений требований федерального законодательства об отходах производства и потребления, охране окружающей среды и природопользования обнаружила незаконную свалку отходов 1 класса опасности.

По результатам проверки прокуратура района направила материалы в Рязанский МСО СУ СК.

В результате прокурорского вмешательства свалку ликвидировали.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются виновные.