По факту складирования опасных отходов в Спасском районе возбудили дело
По факту складирования опасных отходов в Спасском районе возбудили дело. В результате прокурорского вмешательства свалку ликвидировали. Устанавливаются виновные.
По факту захоронения радиоактивных отходов с нарушением установленных правил возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ,
В январе 2021 года прокуратура Спасского района в рамках надзора за соблюдений требований федерального законодательства об отходах производства и потребления, охране окружающей среды и природопользования обнаружила незаконную свалку отходов 1 класса опасности.
По результатам проверки прокуратура района направила материалы в Рязанский МСО СУ СК.
В результате прокурорского вмешательства свалку ликвидировали.
По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются виновные.