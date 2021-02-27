Две рязанские скульптуры вошли в перечень самых необычных в России

Две рязанские скульптуры вошли в перечень самых необычных в России: «Грибы с глазами» и памятник «Эрнесту Хемингуэю». Список самых необычных памятников страны составил сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Две рязанские скульптуры вошли в перечень самых необычных в России. Список 100 самых необычных памятников страны составил сервис поездок и путешествий Туту.ру. В энциклопедию включили объекты из всех 85 регионов, принявших участие в конкурсе «скульпТУТУра».

Рязанскую область представили скульптура «Грибы с глазами» и памятник «Эрнесту Хемингуэю», они набрали 1468 голосов и 616 соответственно.

Онлайн-голосование шло три месяца в сообществе и на странице проекта. Памятники-конкурсанты представлены на сайте в виде 3D-моделей, созданных экспертами сервиса специально для проекта. Скульптуры можно не только детально рассмотреть со всех сторон, но и узнать историю их создания. Первое место досталось Тувинской букве.