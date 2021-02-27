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Биолог рассказала о разнице последствий коронавируса для мужчин и женщин
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какие последствия могут быть после перенесенного коронавируса у мужчин и женщин.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какие последствия могут быть после перенесенного коронавируса у мужчин и женщин, сообщает RT.

По ее словам, мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны «тащить за собой ковидный хвост» — долго избавляться от последствий перенесенной болезни.

«В какой-то степени это можно открутить назад, и нужно этим заниматься. Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется», — сказала Баранова.