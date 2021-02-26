Юные рязанцы стали призерами первенства ЦФО по дзюдо
Юные рязанцы стали призерами первенства ЦФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое прошло 25-26 февраля в Брянске.
Юные рязанцы стали призерами первенства ЦФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое прошло 25-26 февраля в Брянске.
Первые места заняли:
- Константин Мельник (СШОР «Комета», тренеры Валерий Богодаев и Станислав Жуков) в весе до 66 кг;
- Марина Воробьева (СШОР «Комета, тренеры Сергей Бодько и Юрий Панасенков) в весе до 48 кг;
- Артур Лешкенов (СШОР «Комета» тренеры Юрий Панасенков и Юрий Мартьянов) в весе свыше 100 кг.
Серебряным призером стал Александр Лобанов (СШОР «Юпитер», тренеры Дмитрий Курбатов и Андрей Волков) в весе свыше 100 кг.
Бронзовые награды завоевали:
- Денис Чупров (СШОР «Комета, тренеры Сергей Бодько и Юрий Панасенков) в весовой категории до 60 кг;
- Максим Кацапов (СШОР «Комета», тренер Юрий Панасенков) в весе до 73 кг;
- Михаил Лахтиков (СШОР «Комета», тренеры Дмитрий Сергеев и Юрий Панасенков) в весе до 81 кг;
- Кирилл Михайленко (СШОР «Комета», тренер Сергей Бодько) в весе до 100 кг.