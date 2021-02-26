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В субботу в Рязанской области ожидается до +3 градусов
В субботу, 27 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 27 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будут небольшой снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса; днем -2, +3 градуса.