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В Рязанской области осудят пенсионерку, которая пыталась заживо сжечь дочь и ее любовника
Случай произошел в августе 2020 года. 34-летняя хозяйка дома в деревне Новая попросила 22-летнего знакомого построить летнюю веранду.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней женщины, которая пыталась заживо сжечь дочь и ее любовника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в августе 2020 года. 34-летняя хозяйка дома в деревне Новая попросила 22-летнего знакомого построить летнюю веранду.

«Матери не понравилось, что дочь во время отсутствия сожителя общается с другим мужчиной. Родственницы поссорились», — говорится в сообщении.

На следующий день пенсионерка заперла пару в предбаннике, облила входную дверь строения бензином и подожгла

Обвиняемая угрожала заколоть дочь и ее знакомого вилами, если они попытаются выбраться из загоревшегося здания через разбитое окно. Во двор вышел знакомый семьи, который потушил огонь и открыл входную дверь бани, потерпевшие смогли покинуть помещение.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело направят в суд.

Ранее очевидцы рассказали о произошедшем.