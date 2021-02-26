В Рязанской области обокрали 70-летнего миллионера

Мошенники под видом сотрудников банка запугивали пожилых людей и получали доступ к их сбережениям на карте. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, личности преступников устанавливаются.

В Рязанской области обокрали 70-летнего миллионера. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мошенники под видом сотрудников банка запугивали пожилых людей и получали доступ к их сбережениям на карте.

У 64-летней пенсионерки из Скопина пропали 180 тысяч рублей, с банковской карты 65-летней касимовской пенсионерки из поселка Сынтула — более 241 тысячи рублей, а со счета 70-летнего клепиковского пенсионера похитили 3 миллиона 435 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, личности преступников устанавливаются.