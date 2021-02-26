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В Рязани задержали мужчину, уснувшего под действием наркотиков в торговом центре
Мужчина работал на два даркнет-магазина магазина по сбыту «синтетики» и марихуаны. В тот день он занимался закладкой наркотиков. Рязанец зашел в торговый центр погреться и уснул на лавочке, поскольку был под воздействием накропрепарата.

В Рязани поймали наркозакладчика, который работал на два интернет-магазина — по сбыту наркотиков синтетического и растительного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Днем в одном из торговых центров города заметили спящего мужчину на лавке. Полицейские подошли, чтобы узнать, не стало ли ему плохо.

Мужчина отказался от помощи, но по его поведению правоохранители поняли, что он был пьян.

Полиция доставила его в отдел.

«В таких случаях они должны удостовериться, нет ли у гражданина при себе колюще-режущих предметов. В ответ мужчина признался, что в карманах одежды находятся закладки с наркотиками», — отметили в сообщении.

На место приехали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. У злоумышленника изъяли более 50 свертков с наркотиками.

Выяснилось, что мужчина работал на два даркнет-магазина магазина по сбыту «синтетики» и марихуаны.

В тот день он занимался закладкой наркотиков. Рязанец зашел в торговый центр погреться и уснул на лавочке, поскольку был под воздействием накропрепарата.

Полицейские обнаружили наркотики, которые находились в ранее сделанных закладках на улицах города и в квартире злоумышленника.

Из незаконного оборота изъяли 255 граммов мефедрона и 33 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах»).

Мужчину заключили под стражу.