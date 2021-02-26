В Рязани отменили несколько маршруток «призраков»

Реестр маршрутов общественного транспорта в Рязани привели в соответствие с действующей сетью. Об этом сообщили в мэрии.

Реестр маршрутов общественного транспорта в Рязани привели в соответствие с действующей сетью. Об этом сообщили в мэрии .

Из перечня убрали отмененные маршруты №№34а, 35, 36, 38, 40, 39, 48, 54, 57, 57б, 60, 61, 69, 43, 44, 44а, 45, 51, 58а, 80, 87.

Отмечается, что по некоторым из них закончилось действие свидетельств на обслуживание маршрутов, по другим свидетельства отозвал суд. Также некоторые маршруты долго не обслуживались, они дублируются другими.