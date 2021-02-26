В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах

В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что условия содержания животных в зоомагазинах и птичьих рынках можно приравнять к жестокому обращению.

В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что условия содержания животных в зоомагазинах и птичьих рынках можно приравнять к жестокому обращению. По словам Бурматова, животные могут находиться в зоомагазинах месяцами без нормальной вентиляции.

«Про птичьи рынки я вообще молчу — это форменное безобразие», — заключил он.