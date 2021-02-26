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В Подмосковье школьник совершил самоубийство на глазах полицейских
В Подольске школьник совершил самоубийство на глазах полицейских из-за убийства отца. После гибели отца в уличном ограблении в 2019 году 16-летний школьник впал в депрессию.

В Подольске школьник совершил самоубийство на глазах полицейских из-за убийства отца. Об этом пишет «Московский комсомолец».

После гибели отца в уличном ограблении в 2019 году 16-летний школьник впал в депрессию. Медики диагностировали у него проблемы со здоровьем. Мальчик отказывался посещать школу и проходить лечение. Мать школьника обратилась к психологам, соцработникам. Инспекторы по делам несовершеннолетних неоднократно выезжали на вызов к семье.

Во время очередного визита, в четверг, 25 февраля, подросток застрелился. Оружие он взял из дедушкиного сейфа.

Причины произошедшего устанавливаются подольской прокуратурой.