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В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок
В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок и его дядя. Мать и бабушка мальчика в это время находились на работе. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок и его дядя. Об этом сообщает местный следком.

В среду, 24 февраля, в селе Суморьево Нижегородской области днем загорелся частый дом. В огне погибли трехлетний мальчик и его 34-летний дядя. Мать и бабушка мальчика в это время находились на работе.

Возбуждено уголовное дело, чтобы установить причину пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза.