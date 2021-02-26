В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок

В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок и его дядя. Мать и бабушка мальчика в это время находились на работе. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области на пожаре погиб трехлетний ребенок и его дядя. Об этом сообщает местный следком.

В среду, 24 февраля, в селе Суморьево Нижегородской области днем загорелся частый дом. В огне погибли трехлетний мальчик и его 34-летний дядя. Мать и бабушка мальчика в это время находились на работе.

Возбуждено уголовное дело, чтобы установить причину пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза.