\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-9°
ЦБ USD 73.47 -0.28 26/02
ЦБ EUR 89.5 -0.17 26/02
Нал. USD 73.85 / 75.50 10:38
Нал. EUR 89.70 / 90.90 10:38
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
Вчера 16:29
10 444
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
Вчера 14:53
1 989
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
13 700
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
20 603
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В нижегородской девятиэтажке прогремел взрыв
Утром в пятницу, 26 февраля, в девятиэтажке на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода прогремел взрыв. На месте работают спасатели.

Утром в пятницу, 26 февраля, в девятиэтажке на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС.

По предварительной информации, в 9:13 взорвался бытовой газ в суши-баре, расположенном на цокольном этаже жилого дома. По словам очевидцев, волна задела припаркованные рядом машины.

По данным Mash, под завалами после взрыва газа находятся две женщины. Их пытаются достать спасатели.

Фото ГУ МЧС по Нижегородской области