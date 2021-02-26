В нижегородской девятиэтажке прогремел взрыв

Утром в пятницу, 26 февраля, в девятиэтажке на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода прогремел взрыв. На месте работают спасатели.

Утром в пятницу, 26 февраля, в девятиэтажке на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС.

По предварительной информации, в 9:13 взорвался бытовой газ в суши-баре, расположенном на цокольном этаже жилого дома. По словам очевидцев, волна задела припаркованные рядом машины.

По данным Mash, под завалами после взрыва газа находятся две женщины. Их пытаются достать спасатели.

Фото ГУ МЧС по Нижегородской области