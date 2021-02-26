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В мэрии рассказали об очистке городских ливневок
Ранее рязанцы сняли на видео, как в Дашково-Песочне затопило дорогу.

Подрядные организации очищают ливневки и колодцы от снега и наледи, а также прочищают водопропускные каналы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в мэрии.

Там добавили, что во время таяния снега воду с дорог откачивают.

В четверг, 25 февраля, 21 ливневку очистили на улицах Новоселов, Татарской, Зубковой в районе дамбы, Касимовском шоссе, Славянском проспекте, проезде Речников, Первомайском проспекте, Куйбышевском шоссе, Московском шоссе. Также прочистили водоотводную трубу на улице Октябрьский городок.

«На улицах Рязани постоянно работают две бригады по ручной очистке, а также экипаж спецмашины по откачке воды. Организовано круглосуточное дежурство по выявлению и ликвидации нештатных ситуаций на дорогах», — говорится в сообщении.

Работы намерены продолжать в зависимости от погодных условий.

Ранее рязанцы сняли на видео, как в Дашково-Песочне затопило дорогу.