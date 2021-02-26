В Дягилеве вместо железной дороги появится асфальтированная

Речь идет об улицах Коняева, 1-м Базарном проезде, улице Дягилевской и трассе М-5. По проекту изменения коснутся участка дороги, где раньше проходила железная дорога.

В четверг, 25 февраля, в Рязани прошли публичные слушания по проекту планировки территории улично-дорожной сети в Дягилеве.

Речь идет об улицах Коняева, 1-м Базарном проезде, улице Дягилевской и трассе М-5. По проекту изменения коснутся участка дороги, где раньше проходила железная дорога. На месте планируется добавить остановки, установить ливневую канализацию, провести освещение.

По словам местных жителей, присутствующих на слушаниях, в проекте нужно учесть проезд к храму, который находится на рассматриваемой территории, а также продолжить дорогу по улице Коняева.