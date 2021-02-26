\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-9°
ЦБ USD 73.47 -0.28 26/02
ЦБ EUR 89.5 -0.17 26/02
Нал. USD 74.10 / 75.50 13:23
Нал. EUR 89.90 / 90.60 13:23
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
Вчера 16:29
1
13 427
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
Вчера 14:53
2 310
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
14 019
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
20 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Дягилеве вместо железной дороги появится асфальтированная
Речь идет об улицах Коняева, 1-м Базарном проезде, улице Дягилевской и трассе М-5. По проекту изменения коснутся участка дороги, где раньше проходила железная дорога.

В четверг, 25 февраля, в Рязани прошли публичные слушания по проекту планировки территории улично-дорожной сети в Дягилеве.

Речь идет об улицах Коняева, 1-м Базарном проезде, улице Дягилевской и трассе М-5. По проекту изменения коснутся участка дороги, где раньше проходила железная дорога. На месте планируется добавить остановки, установить ливневую канализацию, провести освещение.

По словам местных жителей, присутствующих на слушаниях, в проекте нужно учесть проезд к храму, который находится на рассматриваемой территории, а также продолжить дорогу по улице Коняева.