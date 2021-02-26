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Ученые рязанского агроуниверситета расширили границы научного сотрудничества
В среду, 24 февраля, Рязанский агротехнологический университет и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Иннопрактика» провели онлайн-встречу в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций и АПК.

В среду, 24 февраля, Рязанский агротехнологический университет и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Иннопрактика» провели онлайн-встречу в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций и АПК.

Ведущие ученые РГАТУ детально обсудили инновационный потенциал реализуемых в вузе научных проектов с представителем фонда «Иннопрактика» Надеждой Орловой, заведующей отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований Высшей школы экономики.

«В ходе сотрудничества планируется достижение позитивных результатов в направлениях, связанных с образовательной и научной деятельностью в области сельского хозяйства, — рассказали в пресс-службе вуза. — Итогом совместной работы ученых РГАТУ и экспертов Фонда станет разработка и внедрение современной программы научно-технического развития университета».

Также в 2021 году РГАТУ выступит базовой площадкой для реализации совместных проектов компании «Иннопрактика» и Рязанского региона.

По итогам встречи разработали и утверждили «дорожную карту» дальнейших действий.