Стали известны подробности убийства женщины в Рязанской области

В Скопине заключили под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве бывшей жены. Об этом пишет ИД «Пресса».
Инцидент произошел 23 февраля. 50-летний мужчина пришел домой в пьяном состоянии и продолжил пить алкоголь. Мужчина жил вместе с бывшей женой, они были в разводе.
Женщина делала замечания пьяному мужчине из-за его поведения, ругалась и требовала вылить водку.
«Порядком опьяневшему мужчине надоели нравоучения жены, и он избил ее, в результате чего 48-летняя женщина скончалась в ночь на 24 февраля», — говорится в сообщении.
Он вызвал полицию и сознался в произошедшем.
Следователи сообщили, что причиной убийства стала черепно-мозговая травма.
Мужчину задержали. В пятницу, 26 февраля, его заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.