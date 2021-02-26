Стали известны подробности убийства женщины в Рязанской области

Инцидент произошел 23 февраля. 50-летний мужчина пришел домой в пьяном состоянии и продолжил пить алкоголь. Мужчина жил вместе с бывшей женой, они были в разводе.

В Скопине заключили под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве бывшей жены. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел 23 февраля. 50-летний мужчина пришел домой в пьяном состоянии и продолжил пить алкоголь. Мужчина жил вместе с бывшей женой, они были в разводе.

Женщина делала замечания пьяному мужчине из-за его поведения, ругалась и требовала вылить водку.

«Порядком опьяневшему мужчине надоели нравоучения жены, и он избил ее, в результате чего 48-летняя женщина скончалась в ночь на 24 февраля», — говорится в сообщении.

Он вызвал полицию и сознался в произошедшем.

Следователи сообщили, что причиной убийства стала черепно-мозговая травма.

Мужчину задержали. В пятницу, 26 февраля, его заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.